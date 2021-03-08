Англия

Наставник мерсисайдского клуба прокомментировал состояние своей команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, перемены для его клуба не будут лишними.

"Через несколько дней у нас очередная игра, слава богу. Это будет другой турнир, где мы в хорошем положении. Надеюсь, это пойдет на пользу нам.

В случае, если получится пройти отлично играющий Лейпциг, мы можем получить заряд уверенности. Затем последует пауза на несколько недель.

Некоторые отправятся в сборные, некоторые останутся. Мы используем это время для тренировок. Тогда мы сможем все изменить, так как перемены нам не помешают", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть Ливерпуль из-за конфликта с Клоппом.

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