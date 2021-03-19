Англия

Наставник "лисиц" поделился мыслями о своей работе в клубе.

Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс в преддверии своего 100-го матча во главе "лисиц" рассказал об успехах команды и подвел итоги двухлетней работы в клубе.

"Самодовольство — это одна из вещей, которые противопоказаны главному тренеру футбольной команды. Нам всегда надо совершенствоваться. Лучшее время для улучшения — это тогда, когда у вас и вашей команды всё идёт хорошо.

По прошествии двух лет я могу сказать, что очень доволен работой в Лестере и с нетерпением жду продолжения этого. Мы сказали, что хотим завоевывать титулы, и хотя мы, возможно, не самый популярный клуб в мире, но мы говорим о победе и действительно хотим побеждать", — приводит слова ирландского специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роджерс в пятый раз подряд не смог преодолеть вместе со своими командами раунд 1/16 финала Лиги Европы.

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