Лига Европы

Главный тренер "лисов" дал комментарий перед матчем.

Заря в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лестера на своем поле. Тренер английской команды рад возвращению основных игроков.

"Не могу дождаться матча. Нам приходилось адаптироваться в ранний период сезона с точки зрения нашего стиля и индивидуальности, но возвращение некоторых игроков (Перейра, Сеюнджю, Ндиди) с их уровнем мобильности и качества действительно нам поможет.

Это сделает команду супер конкурентоспособной, когда они это сделают (вернутся после травмы и будут играть регулярно), поэтому мы с нетерпением ждем их выхода завтра", — приводит слова Роджерса официальный сайт Лестера.

Матч Заря — Лестер состоится в четверг, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.