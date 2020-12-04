Лига Европы

Главный тренер "лисов" дал комментарий после матча.

Заря в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы минимально обыграла Лестер на своем поле. Главный тренер гостей Брендан Роджерс считает, что Лестер не заслужил поражение.

"У нас было много хороших моментов, и их вратарь сделал много действительно хороших сейвов. Я очень разочарован, потому что мы оставили много сил.

Мы создали много качественных моментов в этот действительно сложный вечер с точки зрения условий и поля, но поздравляем Зарю, они победили, и они будут счастливы. Я огорчен, потому что мои игроки не заслужили поражения", — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Заря — Лестер вы можете на Football.ua.

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