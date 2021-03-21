Астон Вилла принимала Тоттенхэм в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ.

Гости открыли счет на 29-й минуте встречу усилиями Карлоса Винисиуса.

Удвоил преимущество "шпор" Харри Кейн, удачно реализовав одиннадцатиметровый удар на 68-й минуте встречи. 2:0.

По итогу поединка, команда Жозе Моуриньо с 48-ю очками приблизилась к зоне еврокубков (6-е место). Астон Вилла же продолжила свое пребывание на 10-й строчке турнирной таблицы.

Астон Вилла — Тоттенхэм 0:2

Голы: Карлос Винисиус, 29, Кейн, 68 (с пенальти)

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Сансон (Баркли, 66), Луис, МакГин — Траоре (Эль-Гази, 60), Уоткинс, Трезеге (Дэвис, 79)

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Родон, Санчес, Регилон (Дэвис, 57), — Ндомбеле (Сиссоко, 81), Хейбьерг, Ло Чельсо (Бергвейн, 66), Лукас — Карлос Винисиус, Кейн

Предупреждения: Кэш, МакГин, Таргетт — Ло Чельсо, Карлос Винисиус