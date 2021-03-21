"Шпоры" намерены вернуться в зону еврокубков.
Матч Астон Вилла - Тоттенхэм, getty images
21 марта 2021, 23:34
Астон Вилла принимала Тоттенхэм в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ.
Гости открыли счет на 29-й минуте встречу усилиями Карлоса Винисиуса.
Удвоил преимущество "шпор" Харри Кейн, удачно реализовав одиннадцатиметровый удар на 68-й минуте встречи. 2:0.
По итогу поединка, команда Жозе Моуриньо с 48-ю очками приблизилась к зоне еврокубков (6-е место). Астон Вилла же продолжила свое пребывание на 10-й строчке турнирной таблицы.
Астон Вилла — Тоттенхэм 0:2
Голы: Карлос Винисиус, 29, Кейн, 68 (с пенальти)
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Сансон (Баркли, 66), Луис, МакГин — Траоре (Эль-Гази, 60), Уоткинс, Трезеге (Дэвис, 79)
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Родон, Санчес, Регилон (Дэвис, 57), — Ндомбеле (Сиссоко, 81), Хейбьерг, Ло Чельсо (Бергвейн, 66), Лукас — Карлос Винисиус, Кейн
Предупреждения: Кэш, МакГин, Таргетт — Ло Чельсо, Карлос Винисиус