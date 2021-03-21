Англия

Наставник "красных дьяволов" высказался о кубковой встрече.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал вылет своего клуба из Кубка Англии по итогу встречи с Лестером в 1/4 финала турнира.

"Мы действовали без остроты, но это можно понять. Команда играла отлично на протяжении 3-4 месяцев. Мы выступали каждые три дня и выдали отличную серию. Просто накопилась усталость от всех этих матчей и перелетов. Мы много сил оставили в Милане, и сегодня нам не хватало уверенности, энергии.

Начало матча было хорошим, иногда за счет этого можно получить дополнительный адреналин, дополнительную уверенность в себе. У нас слишком много футболистов, которые провели много игр, в то же время слишком многие играли слишком мало. Мы не справились с жестким соперником.

Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы не тычем пальцами друг в друга и не виним – второй гол здорово удался сопернику, но будь у нас чуть больше энергии, мы могли его догнать и не дать так легко воспользоваться центральной зоной.

Мы сосредоточены на АПЛ и Лиге Европы. Да, мы бы хотели сыграть на Уэмбли, но теперь надо сосредоточиться на том, что у нас осталось. У нас хорошее положение в чемпионате, и мы хотим его улучшить. Конечно, легко не будет, ведь позади Лестер. Также мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы", – приводит слова норвежского специалиста BBC.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Вест Хэмом в 30-м тура АПЛ (1:0).

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