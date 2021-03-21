Испания

Аргентинец стал единоличным лидером по данному показателю.

Барселона играет с Реал Сосьедадом в поединке 28-го тура чемпионата Испании (2:0 к концу первого тайма).

Для нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси эта встреча является 768-м матчем в футболке каталонского клуба.

Официальный Twitter Барселоны сообщает, что аргентинец установил абсолютный рекорд, обойдя экс-хавбека Хави (767 игр).

Месси присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м. В Барселоне Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем Золотого мяча.

"Единоличный лидер. Игрок с другой планеты. Космический показатель", – сообщается в Twitter Барселоны.

Месси забил 661 гол (лучший бомбардир в истории клуба) и сделал 263 результативных передачи за Барселону во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в Барселоне.

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