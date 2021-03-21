Аргентинец стал единоличным лидером по данному показателю.
Лионель Месси, getty images
21 марта 2021, 23:11
Барселона играет с Реал Сосьедадом в поединке 28-го тура чемпионата Испании (2:0 к концу первого тайма).
Для нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси эта встреча является 768-м матчем в футболке каталонского клуба.
Официальный Twitter Барселоны сообщает, что аргентинец установил абсолютный рекорд, обойдя экс-хавбека Хави (767 игр).
Месси присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м. В Барселоне Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем Золотого мяча.
"Единоличный лидер. Игрок с другой планеты. Космический показатель", – сообщается в Twitter Барселоны.
Месси забил 661 гол (лучший бомбардир в истории клуба) и сделал 263 результативных передачи за Барселону во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в Барселоне.
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