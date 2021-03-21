Испания

Наставник "сине-гранатовых" ответил на вопрос о норвежце.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман считает, что еще рано говорить о потенциальном трансфере форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда в каталонский клуб.

"Не время говорить об игроке, выступающим за другую команду, из уважения к этому и другим клубам.

Много разговоров о следующем сезоне, возможных трансферах... Мне это не нравится. Следующий сезон – это следующий сезон", – цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта начал работу над трансфером Холанда.

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