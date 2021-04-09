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Ямаец поделился мыслями о величайших футболистах.

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт сделал выбор между форвардом Ювентуса Криштиану Роналду и нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Мне сложно выбирать, потому что я поддерживаю сборную Аргентины, но при этом являюсь большим фанатом Криштиану Роналду.

Я обожаю Роналду с тех времен, когда он играл за Манчестер Юнайтед. А я болею за эту команду.

Думаю, у Роналду есть чуть больше, чем у Месси, ведь он проявил себя в разных чемпионатах. Так что я выбираю Криштиану.

Но сейчас появляется все больше интересной молодежи. Мбаппе, например. Я с нетерпением жду момента, когда станет понятно, чего эти молодые таланты добьются в будущем", – сказал ямайский легкоатлет.

Ранее Болт удивлялся тому, как удается сохранять форму Криштиану Роналду.

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