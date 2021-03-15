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В день рождения Поля Погба мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Поль Погба — 28-летний французский полузащитник, который является чуть ли не главной звездой триумфального состава сборной Франции на чемпионате мира-2018, однако то и дело подвергающийся шторму критики от фанатов любой команды, за которую он бы ни выступал.

Физически сильный игрок центральной линии, к сожалению, достаточно сильно подвержен травмам, что серьезно влияет на весь ход его карьеры. В частности, на данный момент Поль восстанавливается от повреждения подколенного сухожилия, и уже вовсю стремится примкнуть основному составу Манчестер Юнайтед перед напряженной концовкой сезона.

Помимо "золотых" медалей чемпионата мира-2018, француз в свои 28 лет уже успел поднять над головой титул чемпионов английской Премьер-лиги (2011/ Манчестер Юнайтед), два Кубка Англии (2010, 2017/Манчестер Юнайтед), четыре титула чемпиона Италии (2012-2016/Ювентус), два Кубка Италии (2015, 2016/Ювентус), два Суперкубка Италии (2014, 2016/Ювенутс), трофей Лиги Европы УЕФА (2016-17/Манчестер Юнайтед) и титул чемпионов мира U20-2013 в составе юношеской сборной Франции.

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