Англия

Бельгиец поделился мыслями о последних результатах команды Юргена Клоппа.

Экс-голкипер Ливерпуля, а ныне вратарь Брюгге Симон Миньоле высказался о спаде в показателях голкипера мерсисайдцев Алиссона Бекера.

"Нынешнюю форму Алиссона можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, он получил несколько травм, но также важно и то, что они потеряли Вирджила ван Дейка почти на весь сезон. Ливерпуль потерял в стабильности из-за этого.

Точно так же было, когда я играл за Ливерпуль. Ван Дейк пришёл, когда я уже сидел на скамейке. Когда он начал играть, Ливерпуль перестал пропускать. Команда с ним и без него — это огромная разница", — цитирует Миньоле Mirror со ссылкой на De Tribune.

Ранее сообщалось, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не ожидает, что защитники Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес сыграют на летнем Евро-2020.