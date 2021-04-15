Италия

Президент федерации футбола Италии высказался за присутствие болельщиков на стадионах.

Габриэле Гравина считает, что в Италии необходимо приступить к реализации плана возвращения зрителей на стадионы — передает Tuttomercatoweb слова президента федерации футбола Италии после его встречи с министром спорта страны Валентиной Веццали.

По мнению Гравины, после того, как Италия согласилась с присутствием болельщиков на трибунах во время Евро-2020, надо не продолжать держать стадионы "на замке", а разработать эффективную процедуру возвращения зрителей.

Ранее уже сообщалось, что в Италии тестируется приложение, которое исключит возможность попадания на матч инфицированных зрителей. По плану оно должно завершиться в мае, поэтому, как вариант, Гравина предложил первым матчем со зрителями сделать финал Кубка Италии.

Решающий матч национального кубка Аталанта — Ювентус запланирован на 19 мая.

Евро-2020 стартует 11 июня на римском Стадио Олимпико поединком Италия — Турция.