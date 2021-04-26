Англия

Англичанин доволен успехами своего клуба.

Защитник Челси Бен Чилвелл поделился мыслями накануне первой полуфинальной встречи Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

"Это и было причиной моего перехода в Челси. Каждый оставшийся матч будет важны, мы будем бороться за попадание топ-4.

Во вторник нам предстоит встреча с Реалом. О таком мечтаешь с детства. А впереди нас ждет финал Кубка Англии. Ради таких игр я и перешел в Челси", — сказал англичанин.

Чилвелл перешел в Челси в августе 2020 года из Лестера предположительно за 55 млн евро. Соглашение защитника рассчитано до 2025 года.