Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 26 апреля, пройдет поединок 19-го тура Второй лиги в группе А, в котором столичная Оболонь-2 на своем поле примет Карпаты Галич.

После 17 матчей Карпаты занимают второе место в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько у лидирующего Подолья, но у хмельницкой команды есть игра в запасе. В активе Оболони 11 очков и предпоследняя, 11-я строчка. В матче первого круга Карпаты оказались сильнее со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка Оболонь-2 — Карпаты Галич вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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