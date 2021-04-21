Француз заявил, что изначально не верил в данный проект.
Арсен Венгер, getty images
21 апреля 2021, 08:28
Бывший главный тренер Арсенала, а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказался на тему возможного роспуска Суперлиги.
"Я не удивлен, что ее надолго не хватило. Я изначально не верил в этот проект. Он игнорировал базовые принципы спортивной конкуренции.
Если игнорировать такие вещи, то можно развалить национальные чемпионаты, а фанаты такое ни за что не примут", – цитирует француза Энди Керр со ссылкой на эфир beIN Sports.
Ранее Венгер назвал Суперлигу "плохой идеей".