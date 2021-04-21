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Француз заявил, что изначально не верил в данный проект.

Бывший главный тренер Арсенала, а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказался на тему возможного роспуска Суперлиги.

"Я не удивлен, что ее надолго не хватило. Я изначально не верил в этот проект. Он игнорировал базовые принципы спортивной конкуренции.

Если игнорировать такие вещи, то можно развалить национальные чемпионаты, а фанаты такое ни за что не примут", – цитирует француза Энди Керр со ссылкой на эфир beIN Sports.

Ранее Венгер назвал Суперлигу "плохой идеей".