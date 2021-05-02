Англия

Наставник лондонского клуба высказался о поединке с аутсайдером чемпионата.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мыслями о победе над Фулхэмом в матче 34-го тура АПЛ.

"Вы можете увидеть, что Фулхэм находится в самом низу таблицы, но это может сбить с толку и создать проблемы. Нашей целью было максимально сосредоточиться на игре.

По-моему, не многие команды полноценно переигрывают Фулхэм. Это команда, которая доставляет неприятности своим соперникам, против них тяжело играть.", – сказал немецкий специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси — Фулхэм (2:0).