Англия

Завершился очередной поединок английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон принимал Брайтон в матче 35-го тура АПЛ.

Гости открыли счет уже на 13-й минуте встречи благодаря голу Данка. Волки" ответили лишь в середине второго тайма: Траоре поразил ворота соперника и сравнял цифры на табло.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту обязаны были дожать соперника, оставшегося на 53-й минуте в меньшинстве, и сделали это. В самой концовке встречи, на 90-й минуте, Морган Гиббс-Уайт получил мяч ан подборе в штрафной и пробил в девятку. 2:1.

Вулверхэмптон - Брайтон 2:1

Голы: Траоре, 76, Гиббс-Уайт, 90 — Данк, 13

Вулверхэмптон: Патрисиу — Хувер, Коуди, Килман, Аит Нури — Моутиньо, Невеш (Траоре, 61), Витинья (Дендокер, 77), Гиббс-Уайт, Поденсе (Виллиан Хосе, 69), Сильва

Брайтон: Санчес — Уайт, Данк, Уэбстер — Джаханбахш (Макаллистер, 58), Гросс, Биссума, Берн, Троссард (Модер, 58), Мопе, Уэлбек (Зекири, 78)

Удаления: Данк, Мопе (не на поле)

Предупреждения: Килман, Коуди — Санчес, Бисума