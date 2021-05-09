Завершился очередной поединок английской Премьер-лиги.
Матч Вулверхэмптон - Брайтон, getty images
09 мая 2021, 16:34
Вулверхэмптон принимал Брайтон в матче 35-го тура АПЛ.
Гости открыли счет уже на 13-й минуте встречи благодаря голу Данка. Волки" ответили лишь в середине второго тайма: Траоре поразил ворота соперника и сравнял цифры на табло.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту обязаны были дожать соперника, оставшегося на 53-й минуте в меньшинстве, и сделали это. В самой концовке встречи, на 90-й минуте, Морган Гиббс-Уайт получил мяч ан подборе в штрафной и пробил в девятку. 2:1.
Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Голы: Траоре, 76, Гиббс-Уайт, 90 — Данк, 13
Вулверхэмптон: Патрисиу — Хувер, Коуди, Килман, Аит Нури — Моутиньо, Невеш (Траоре, 61), Витинья (Дендокер, 77), Гиббс-Уайт, Поденсе (Виллиан Хосе, 69), Сильва
Брайтон: Санчес — Уайт, Данк, Уэбстер — Джаханбахш (Макаллистер, 58), Гросс, Биссума, Берн, Троссард (Модер, 58), Мопе, Уэлбек (Зекири, 78)
Удаления: Данк, Мопе (не на поле)
Предупреждения: Килман, Коуди — Санчес, Бисума