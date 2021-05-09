Италия

Украинец вновь поразил ворота соперника.

Аталанта в гостях играет с Пармой (0:1 к 15-й минуте) в рамках 35-го тура Серии А.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте встречи благодаря голу полузащитника "бергамасков" Руслана Малиновского. Украинец получил отличную передачу от Йосипа Иличича и мощно пробил по воротам соперника. Мяч вошел в левый угол ворот.

Этот гол стал четвертым для Малиновского в последних пяти матчах за Аталанту.

Напомним, что данный поединок не спасет Парму от вылета из итальянского чемпионата по итогу сезона.