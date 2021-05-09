Завершился очередной поединок Серии А.
Матч Дженоа - Сассуоло, getty images
09 мая 2021, 15:29
Дженоа принимала Сассуоло в матче 35-го тура итальянского чемпионата.
Гости открыли счет уже на 14-й минуте матча благодаря голу Джакомо Распадори, а в середине второй половины встречи Берарди удвоил преимущество команды Роберто Де Дзерби.
Хозяева сумели отыграть один мяч лишь в концовке встречи: Давиде Дзаппакоста поразил ворота соперника на 85-й минуте. 1:2.
По итогу поединка Сассуола обошел Рому и с 56-ю очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице Серии А. Дженоа же с 36-ю баллами занимает 14-ю строчку.
Дженоа — Сассуоло 1:2
Голы: Дзаппакоста, 85 — Расподори, 14, Берарди, 66
Дженоа: Перин — Голданига, Сапата, Мазьелло — Гильоне (Шомуродов, 46), Зайц (Пьяца, 75), Бадель, Бехрами (Кассата, 68), Дзаппакоста — Пандев (Ровелла, 68), Дестро (Скамакка, 68)
Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Лопес, Локателли (Бурабиа, 81), Берарди (Капуто, 81), Траоре (Хараслин, 71), Джуричич (Дефрель, 57), Распадори (Обьянг, 71)
Предупреждения: Дзаппакоста, Кассата.