Италия

Завершился очередной поединок Серии А.

Дженоа принимала Сассуоло в матче 35-го тура итальянского чемпионата.

Гости открыли счет уже на 14-й минуте матча благодаря голу Джакомо Распадори, а в середине второй половины встречи Берарди удвоил преимущество команды Роберто Де Дзерби.

Хозяева сумели отыграть один мяч лишь в концовке встречи: Давиде Дзаппакоста поразил ворота соперника на 85-й минуте. 1:2.

По итогу поединка Сассуола обошел Рому и с 56-ю очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице Серии А. Дженоа же с 36-ю баллами занимает 14-ю строчку.

Дженоа — Сассуоло 1:2

Голы: Дзаппакоста, 85 — Расподори, 14, Берарди, 66

Дженоа: Перин — Голданига, Сапата, Мазьелло — Гильоне (Шомуродов, 46), Зайц (Пьяца, 75), Бадель, Бехрами (Кассата, 68), Дзаппакоста — Пандев (Ровелла, 68), Дестро (Скамакка, 68)

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Лопес, Локателли (Бурабиа, 81), Берарди (Капуто, 81), Траоре (Хараслин, 71), Джуричич (Дефрель, 57), Распадори (Обьянг, 71)

Предупреждения: Дзаппакоста, Кассата.