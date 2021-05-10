Испания

Наставник нервионского клуба прокомментировал поединок с командой Зидана.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги высказался о ничейном поединке с мадридским Реалом в матче 35-го тура Ла Лиги.

"Я не помню сэйвов нашего голкипера и острых моментов у наших ворот. Если в игре с Реалом сильно прижиматься к воротам, такое происходит.

Разумеется, результат оставляет неприятное послевкусие, ведь команда очень старалась. Гостевая победа над Реалом была бы очень важна.

Думаю, что мы заслужили эту ничью, но грустно в концовке лишиться двух очков", — сказал испанский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Севилья (2:2).