Наставник нервионского клуба прокомментировал поединок с командой Зидана.
Хулен Лопетеги, getty images
10 мая 2021, 11:03
Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги высказался о ничейном поединке с мадридским Реалом в матче 35-го тура Ла Лиги.
"Я не помню сэйвов нашего голкипера и острых моментов у наших ворот. Если в игре с Реалом сильно прижиматься к воротам, такое происходит.
Разумеется, результат оставляет неприятное послевкусие, ведь команда очень старалась. Гостевая победа над Реалом была бы очень важна.
Думаю, что мы заслужили эту ничью, но грустно в концовке лишиться двух очков", — сказал испанский специалист.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Севилья (2:2).