Англия

Испанский специалист прокомментировал долгожданную домашнюю победу.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о победе над Вест Бромвичем в матче 35-го тура АПЛ.

"Нам нужна была эта победа, мы давно не выигрывали дома. Мы забили три классных гола, проводили прекрасные отрезки, но упустили несколько моментов. Когда пропустили, то заметно занервничали.

Мы постараемся победить во всех оставшихся турах. Посмотрим, на каком месте мы финишируем. Сейчас нам остается только побеждать", – сказал наставник "канониров".

Ранее Артета заявлял, что кадровую обойму Арсенала необходимо менять.