Форвард манкунианцев демонстрирует впечатляющую статистику.
Мейсон Гринвуд, getty images
10 мая 2021, 13:05
Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд побил рекорд легенды "красных дьяволов" Уэйна Руни.
Форвард манкунианцев отметился голом в матче 35-го тура АПЛ против Астон Виллы.
По информации источника, благодаря этому взятию ворот англичанин забил 16 голов в рамках чемпионата к 20 годам. Таким образом он превзошел достижение Уэйна Руни, забившего к 20 годам 15 голов в турнире.
Напомним, что в феврале 2021-го года Гринвуд подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед.