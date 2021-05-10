Англия

Форвард манкунианцев демонстрирует впечатляющую статистику.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд побил рекорд легенды "красных дьяволов" Уэйна Руни.

Форвард манкунианцев отметился голом в матче 35-го тура АПЛ против Астон Виллы.

По информации источника, благодаря этому взятию ворот англичанин забил 16 голов в рамках чемпионата к 20 годам. Таким образом он превзошел достижение Уэйна Руни, забившего к 20 годам 15 голов в турнире.

Напомним, что в феврале 2021-го года Гринвуд подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед.