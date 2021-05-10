Тесты

В день рождения культового представителя нидерландского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

"Нелетучий голландец" — одна из наиболее загадочных личностей с необычным мировоззрением, но в футбольном мире он запомнился как выдающийся бомбардир, хотя и не играл в большом количестве клубов за свою достаточно продолжительную карьеру.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.