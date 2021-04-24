Англия

Хавбек "синих" высказался о своем экс-наставнике.

Полузащитник Челси Жоржиньо поделился мнением о периоде работы Фрэнка Лампарда в лондонском клубе.

"Буду искренним на тему Лампарда. Я считаю, что он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения, прежде чем перейти в большой клуб.

Он пришел в клуб, где он легенда, не имея опыта работы тренером в других клубах.

Думаю, он пришел слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне", – сказал Жоржиньо.

Фрэнк Лампард возглавил Челси в июле 2019 года после сезона в Дерби. В первом сезоне под его руководством лондонцы финишировали в топ-4 АПЛ и вышли в финал Кубка Англии.

Ранее экс-наставник лондонского клуба рассказал о неудачных попытках переговоров с Вест Хэмом по Деклану Райсу.