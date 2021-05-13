Фавориты противостояний

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В рамках перенесенного поединка 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на поле стадиона Олд Траффорд будет принимать Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

четверг, 13 мая, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв). Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Очевидно, что неприязнь фанатов Манчестер Юнайтед ко владельцам команды за столь короткий промежуток времени не могла испариться, однако хочется верить, что центральный поединок 34-го тура АПЛ таки будет сыгран. Впрочем, чемпионские амбиции коллектива Оле-Гуннара Солскьяера были разрушены на прошлых выходных во время матча против Лестера (1:2), поэтому единственной угрозой для "Красных дьяволов" остаются все те же "лисы", но победа в предстоящей игре нивелирует и этот фактор.

У Ливерпуля ситуация обстоит более запутанно. Ни для кого не является секретом тот факт, что "красные" стремятся попасть в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, а их наставник Юрген Клопп заявляет, что, если его команда победит в каждой оставшейся игре до конца сезона, то проблем с выполнением этой задачи не должно возникнуть. Верится в это с трудом, но с такими осечками, как вчера показал Челси в матче против Арсенала (0:1), сценарий не принадлежит к разряду фантастических.

Букмекеры считают фаворитом встречи Ливерпуль. Так, компания Фаворит предлагает на победу "красных коэффициент 2,37. Победа Манчестер Юнайтед оценена в 2,87, а ничейный результат — в 3,50.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начнется в 22:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.