Англия

Наставник "красных" в последний момент убрал Мане из стартового состава.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил инцидент с форвардом мерсисайцев Садио Мане.

На позиции нападающего в стартовом составе на матч 34-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед вышел Диого Жота, которого сенегалец сменил лишь на 74-й минуте. После финального свистка Мане отказался пожать Клоппу руку.

"Нет, у нас никаких проблем. На вчерашней тренировке я поздно принял решение выпустить в старте Диего Жоту. Обычно, я объясняю это, но сейчас на это не было времени.

Все в порядке. Я внес изменения на тренировке довольно поздно. Ребята привыкли, что я объясняю все, но на этот раз не было времени. Ничего большего, все в порядке", — сказал немец.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что кадровые проблемы Ливерпуля не связаны с потраченными деньгами на трансферы.