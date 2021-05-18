"Бьянконери" намерены усилить среднюю линию.
Мануэль Локателли, getty images
18 мая 2021, 17:29
Туринский Ювентус хочет приобрести полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.
По информации источника, руководство Сассуоло готово рассмотреть продажу 23-летнего хавбека за 35-40 миллионов евро.
Отмечается, что приоритетным вариантом для для клуба является продажа Локателли в клуб Серии А.
В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи
Ранее сообщалось, что Локателли попал в сферу интересов донецкого Шахтера.