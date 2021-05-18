Италия

"Бьянконери" намерены усилить среднюю линию.

Туринский Ювентус хочет приобрести полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.

По информации источника, руководство Сассуоло готово рассмотреть продажу 23-летнего хавбека за 35-40 миллионов евро.

Отмечается, что приоритетным вариантом для для клуба является продажа Локателли в клуб Серии А.

В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи

Ранее сообщалось, что Локателли попал в сферу интересов донецкого Шахтера.