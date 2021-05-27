Англия

Football.ua на своем YouTube канале расскажет об истории "пенсионеров".

В преддверии финального поединка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, Football.ua презентует видео, в котором предлагает своим пользователям окунуться в историю одного из участников главного поединка европейского футбольного года — лондонского Челси.

Примечательно, что "синих" связывает с их будущими соперниками по решающему поединку момент с внушительным вливанием финансовых средств, после которого начала писаться совершенно иная страница в футбольной жизни лондонского коллектива.

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