Англия

Итальянец может перебраться в Лондон.

В Тоттенхэме может вскоре смениться спортивный директор.

По информации в Twitter Николо Скиры, "шпоры" ведут переговоры о назначении на данную должность Фабио Паратичи.

Сообщается, что лондонский клуб подготовил для 48-летнего специалиста 3-летний контракт. Свой ответ итальянец предоставит в начале следующей недели.

Напомним, что в мае 2021 года Паратичи покинул Ювентус после 11 лет работы в Турине. Также Фабио интересовалась Бавария.

С апреля 2021 года в качестве исполняющего обязанности тренера Тоттенхэмом руководит Райан Мэйсон.