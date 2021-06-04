Дженнаро Гаттузо намерен воссоединиться с французским хавбеком.
Тьемуэ Бакайоко, getty images
04 июня 2021, 09:32
Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко после возвращения из аренды в Милане, вероятно, вновь покинет лондонский клуб.
По информации в Twitter Фабрицио Романо, в очередной аренде хавбека заинтересована Фиорентина. Сообщается, что "фиалки" вскоре намерены начать переговоры по футболисту. При этом итальянский клуб не устраивает запрашиваемая футболистом зарплата.
Отмечается, что французом лично заинтересован главный тренер Фиорентины Дженнаро Гаттузо, который работал с Бакайоко в Наполи и в Милане.
Ранее сообщалось, что Челси также расстанется с Эмерсоном и Мозесом.