Италия

Дженнаро Гаттузо намерен воссоединиться с французским хавбеком.

Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко после возвращения из аренды в Милане, вероятно, вновь покинет лондонский клуб.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, в очередной аренде хавбека заинтересована Фиорентина. Сообщается, что "фиалки" вскоре намерены начать переговоры по футболисту. При этом итальянский клуб не устраивает запрашиваемая футболистом зарплата.

Отмечается, что французом лично заинтересован главный тренер Фиорентины Дженнаро Гаттузо, который работал с Бакайоко в Наполи и в Милане.

Ранее сообщалось, что Челси также расстанется с Эмерсоном и Мозесом.