Англия

Клубы могут в ближайшем будущем обменяться хавбеками.

Манчестер Сити может произвести обмен игроками с мадридским Атлетико.

По информации источника, "матрасники" предложили манкунианскому клубу полузащитника Сауля в обмен на хавбека "горожан" Бернарду Силву.

Отмечается, что клубы могу оформить сделку как два отдельных трансфера, дабы в перспективе избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Transfermarkt оценивает Сауля в 55 миллионов евро, Силву - в 70 млн.

Ранее сообщалось, что Сауль перейдет в Баварию за 80 млн евро.