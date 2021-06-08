Англия

Дебби Хьюитт займет свой пост уже в начале следующего года.

Футбольная ассоциации Англии назначила нового руководителя организации.

С 2022 года пост председателя займет Дебби Хьюитт, которая является членом совета директоров Visa Europe и руководителем британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group.

В 2011 году Хьюитт удостоилась звания кавалера ордена Британской империи за свои достижения в области бизнеса.

Отметим, что она станет первой женщиной во главе футбольной ассоциации Англии за всю ее 157-летнюю историю.

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