Англия

Наставник Мидлсбро выступил с крайней степенью поддержки процесса вакцинации среди спортсменов.

Перед стартом нового сезона каждая из профессиональных команд вынуждена проходить через достаточно тонкий момент с вакцинацией от COVID-19, на которую оказываются согласны далеко не все спортсмены.

В частности, наставник Мидлсбро Нил Уорнок в своем последнем интервью подчеркнул наличие данной проблемы и среди его коллектива.

"Нам необходимо быть максимально осторожными в ситуации с пандемией. У нас уже было несколько случаев заражения внутри коллектива, после чего мы вынуждены тестироваться буквально каждый день.

Одна из вещей, которая тревожит меня больше всего, — далеко не все мои игроки, по той или иной причине, до сих пор не прошли вакцинацию. Я считаю подобное поведение неправильным и безрассудным.

В новом сезоне мы возвращаемся к футболу при зрителях на трибунах. Это большой бонус для нас, но вместе с тем, наступает и очень большая ответственность, а также опасность очередной волны заражений. COVID-19 заразиться очень легко.

Считаю, что болельщики должны выйти на первый план в данной истории, и повлиять на футболистов, чтобы они прошли вакцинацию всем коллективом. Могут заходить на их страницы в интернете, и требовать, если считают необходимым", — подытожил 72-летний специалист.

Согласно информации английских СМИ, уже начиная с сентября 2021-го года правительство Великобритании может сделать обязательным условие наличия полного курса вакцинации для всех без исключений участников мероприятий, на которых собирается присутствовать более 20 тыс. человек.