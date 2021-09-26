Специалист вспомнил уход Криштиану в Мадрид.
Фергюсон и Роналду, Getty Images
26 сентября 2021, 22:26
Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон рассказал об уходе Криштиану Роналду в Реал в 2009 году.
"Роналду мечтал играть за Реал. Я не был против его ухода. Ведь парень с Мадейры сразу после своего 18-летия попал к нам.
Он провел на Олд Траффорд шесть лет. Я думаю, что у нас все получилось хорошо, и это дало мне шанс получить замену. Мы получили Антонио Валенсию, и он был фантастическим игроком, так что нам очень повезло.
Я знал Криштиану хорош. Абсолютно. Я знал это. Реал — клуб, который отлично выступает в еврокубках. Каждый футболист мечтает выступать за Реал. Нужно отдать мадридцам должное", — сказал Фергюсон пресс-службе "красных дьяволов".
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