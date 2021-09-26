Англия

Специалист вспомнил уход Криштиану в Мадрид.

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон рассказал об уходе Криштиану Роналду в Реал в 2009 году.

"Роналду мечтал играть за Реал. Я не был против его ухода. Ведь парень с Мадейры сразу после своего 18-летия попал к нам.

Он провел на Олд Траффорд шесть лет. Я думаю, что у нас все получилось хорошо, и это дало мне шанс получить замену. Мы получили Антонио Валенсию, и он был фантастическим игроком, так что нам очень повезло.

Я знал Криштиану хорош. Абсолютно. Я знал это. Реал — клуб, который отлично выступает в еврокубках. Каждый футболист мечтает выступать за Реал. Нужно отдать мадридцам должное", — сказал Фергюсон пресс-службе "красных дьяволов".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.