ЧМ-2022. Отбор

Нападающий мадридского Реала и сборной Уэльса проявил нулевую толерантность к проявлениям ненависти.

Матч Венгрия — Англия был в чем-то относительно предсказуемым в плане итогового результата (0:4), однако поведение местной публики на трибунах стадиона Пушкаш Арена по ходу поединка подарило весомый повод для дискуссии уже после финального свистка.

Дело в том, что поклонники "волшебных мадьяр" регулярно издавали провокационные звуки, отдаленно напоминающие уханье обезьян в адрес чернокожих игроков "трех львов", по ходу поединка, что не осталось незамеченным со стороны футбольной общественности.

Не остался в стороне от комментирования данной ситуации и лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл, который уже неоднократно выступал в защиту прав различных расовых групп.

"Необходимо принять меры, чтобы раз и навсегда остановить это. Самый простой вариант — запретить болельщикам посещать стадион, если они будут продолжать в подобном духе. Если ситуация усугубиться — дисквалифицировать их команду с турнира, с последующими санкциями на дальнейшее участие.

Думаю, что такое решение вопроса сразу снимет его с повестки дня. Если фанаты сборной Венгрии продолжат себя так вести, то, возможно, стоит избавиться от этой страны в футбольном обществе на определенное время, и хоть так они сумеют усвоить урок.

Я совершенно не понимаю, что там собираются расследовать дисциплинарные комитеты. Зачем они вообще открывают расследование, если оно занимает несколько месяцев? Что произошло — то произошло. Факт зафиксирован, значит, необходимо отыскать виновных.

Если футболисты вдруг начнут массово уходить с поля во время игры, я поддержу этот шаг. Это — единственный вариант мирного решения вопроса. Дальше уже пусть УЕФА или ФИФА решают свои вопросы.

Мы в Уэльсе говорили однажды о том, как поступим в такой ситуации. Пришли к выводу, что одномоментно уйдем с поля. У нас сплоченный коллектив, поэтому это решение было бы абсолютно справедливым", — заключил валлиец.

Напомним, что уже 5 сентября сборной Уэльса предстоит сыграть гостевой матч против Беларуси, после чего команду будет ожидать домашний поединок против Эстонии.