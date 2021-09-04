ЧМ-2022. Отбор
Нападающий мадридского Реала и сборной Уэльса проявил нулевую толерантность к проявлениям ненависти.
Гарет Бэйл, Getty Images
04 сентября 2021, 14:07
Матч Венгрия — Англия был в чем-то относительно предсказуемым в плане итогового результата (0:4), однако поведение местной публики на трибунах стадиона Пушкаш Арена по ходу поединка подарило весомый повод для дискуссии уже после финального свистка.
Дело в том, что поклонники "волшебных мадьяр" регулярно издавали провокационные звуки, отдаленно напоминающие уханье обезьян в адрес чернокожих игроков "трех львов", по ходу поединка, что не осталось незамеченным со стороны футбольной общественности.
Не остался в стороне от комментирования данной ситуации и лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл, который уже неоднократно выступал в защиту прав различных расовых групп.
"Необходимо принять меры, чтобы раз и навсегда остановить это. Самый простой вариант — запретить болельщикам посещать стадион, если они будут продолжать в подобном духе. Если ситуация усугубиться — дисквалифицировать их команду с турнира, с последующими санкциями на дальнейшее участие.
Думаю, что такое решение вопроса сразу снимет его с повестки дня. Если фанаты сборной Венгрии продолжат себя так вести, то, возможно, стоит избавиться от этой страны в футбольном обществе на определенное время, и хоть так они сумеют усвоить урок.
Я совершенно не понимаю, что там собираются расследовать дисциплинарные комитеты. Зачем они вообще открывают расследование, если оно занимает несколько месяцев? Что произошло — то произошло. Факт зафиксирован, значит, необходимо отыскать виновных.
Если футболисты вдруг начнут массово уходить с поля во время игры, я поддержу этот шаг. Это — единственный вариант мирного решения вопроса. Дальше уже пусть УЕФА или ФИФА решают свои вопросы.
Мы в Уэльсе говорили однажды о том, как поступим в такой ситуации. Пришли к выводу, что одномоментно уйдем с поля. У нас сплоченный коллектив, поэтому это решение было бы абсолютно справедливым", — заключил валлиец.
Напомним, что уже 5 сентября сборной Уэльса предстоит сыграть гостевой матч против Беларуси, после чего команду будет ожидать домашний поединок против Эстонии.