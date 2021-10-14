Англия

Команда не может найти свою игру при Стиве Брюсе.

На фоне последних новостей о приобретении Ньюкасла новыми инвесторами, многие позабыли о проблемах команды в текущем сезоне АПЛ.

У Ньюкасла на данный момент худшая защита в Премьер-лиге. Ни одна команда не пропустила больше голов в Премьер-лиге, чем Ньюкасл в этом сезоне — 16 мячей. Забили они лишь 8 раз.

После назначения Стива Брюса на пост главного тренера летом 2019 года, только Саутгемптон пропустил больше голов — 138 (у Ньюкасла 136).

Более того, перед началом сезона предполагаемый xG пропущенных мячей составлял 13,65. В прессе уже появилась информация о возможной отставке Стива Брюса.

"Сороки" на данный момент занимают 19 место в таблице АПЛ с тремя очками в активе. Ниже только Норвич с одним пунктом.