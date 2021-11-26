Наставник Ньюкасла готов руководить своей командой.
эдди хау, getty images
26 ноября 2021, 13:22
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау получил отрицательный тест на коронавирус и готов руководить командой в ближайшем поединке.
Таким образом, наставник сможет находиться в технической зоне на матче с Арсеналом — это станет его дебютом на тренерском мостике Ньюкасла.
Напомним, специалист находился на самоизоляции после положительного теста на коронавирус, который он получил накануне игры с Брентфордом и не смог впервые руководить своей командой непосредственно на поле.
Матч Арсенал — Ньюкасл состоится в субботу, 27 ноября в 14:30.