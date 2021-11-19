Англия

Наставник пропустит свой дебютный матч во главе Ньюкасла.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Ньюкасл проведет свой первый поединок с новым главным тренером против Брентфорда.

Тем не менее, сам Хау не сможет руководить своей командой — накануне игры у него выявили коронавирус. Таким образом, руководить командой будут Грэм Джонс и Грейсон Тиндалл — помощники британского тренера.

Хау отправляется на 10 дней самоизоляции и пропустит не только встречу с Брентфордом, но и будущую игру с Ареналом, которая состоится в субботу, 27 ноября.

Напомним, это уже второй случай заражения в АПЛ за сутки. Ранее коронавирус выявили у футболиста Манчестер Сити Кевина Де Брюйне.