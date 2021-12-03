Англия

Наставник "шпор" поделился своими мыслями после игры с Брентфордом.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура английской Премьер-лиги против Брентфорда (2:0).

"Это была хорошая победа. Набрать три очка сегодня было очень важно. Если вы не готовы играть против Брентфорда, вы можете потерять очки. Мы провели хорошую игру с нужной интенсивностью. Мы имели моменты, чтобы улучшить результат, но в целом мы должны быть довольны нашим выступлением. Очки важны для уверенности наших болельщиков и для нас самих, а также для веры в работу, которую мы делаем каждый день.

После четырех недель в клубе я могу лишь высоко отзываться об этих игроках. Они демонстрируют характер, целеустремленность и желание. Важно сконцентрироваться на чемпионате. Мы можем радоваться победе до полуночи, но через секунду после полуночи нам нужно начать думать о следующей сложной игре в воскресенье. Нам нужно набрать три очка, потому что это единственный способ держаться ближе к верхней части турнирной таблицы.

Меня не беспокоит Кейн. Он провел хорошую игру. У него были шансы забить, но вратарь был очень хорош. Он был на высоте в каждой атакующей ситуации, поэтому я доволен его игрой. Неважно, забивает ли он, пока играет таким образом — я в восторге. Тоттенхэм в целом — это первое, о чем нам нужно думать", — приводит слова Конте BBC.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Тоттенхэм — Брентфорд.