Англия

Наставник Вест Хэма поддерживает введение COVID-паспортов.

Ради борьбы против пандемии COVID-19 большинство стран по всему миру запустили кампании по вакцинации населения, что стало причиной для внедрения новых ограничительных мер для невакцинированных, во избежание новых цепочек глобальных локдаунов.

Так, появление нового штамма COVID-19 под названием Omicron и соответствующий ему скачок числа заболевших, стали причинами для беспокойства со стороны правительства Великобритании, которое активно продвигает введение специальных COVID-паспортов в качестве подтверждения получения полного курса вакцинации среди населения.

В частности, согласно актуальным распоряжениям, данный документ будет требоваться для доступа на все публичные мероприятия в помещениях закрытого типа с присутствием более 500 человек, открытой местности и стадионов с более чем 4 000 и 10 000 зрителей соответственно, к которым также относятся футбольные матчи.

Идея властей, очевидно, нашла как своих поклонников, так и противников, а к числу первых смело записывает себя главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес, за который выступает Андрей Ярмоленко.

"Как мне кажется, мы вновь подошли к порогу сцены с очень большим количеством смертей от COVID-19.

Поэтому, если бы я был фанатом, я бы предпочел находиться на трибунах, но сидеть при этом рядом с людьми, которые прошли вакцинацию", — заявил шотландский специалист.

Отметим, что уже в ближайшее время правительство Великобритании может вновь вернуться к "полному пакету" соблюдения противопандемических норм на трибунах, включая обязательное ношение масок и измерение температуры на входе.

Согласно данным МОЗ, в Украине, по состоянию на 9 декабря, 29,24% жителей получили две дозы вакцин от COVID-19.