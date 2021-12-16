Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал предстоящий матч против Ньюкасла.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле будет принимать Ньюкасл Юнайтед.

Ливерпуль — Ньюкасл. Накануне

Главный тренер "красных" Юрген Клопп накануне игры провел пресс-конференцию, ключевым на которой стал кадровый вопрос в его команде.

"Роберто Фирмино накануне провел полноценную тренировку, поэтому я бы сказал, что его состояние сейчас близко к оптимальным кондициям, но еще их не достигло. Кертис Джонс также провел свою первую тренировку за долгое время, поэтому его процесс восстановления подходит к завершению.

Сказать, что возвращения этих игроков происходят вовремя — ничего не сказать. У нас впереди колоссальный по уровню напряжения период, поэтому нам нужны все футболисты. Именно поэтому уменьшение лазарета — лучшая новость для меня на сегодняшний день.

Что касается ситуации с COVID-19, то вчера все сдали отрицательные тесты, поэтому я хотел бы верить, что и в день и игры ситуация будет аналогичной. Вопрос вакцинации — это вопрос лояльности, солидарности и единства. У нас есть шанс помочь не только себе, но и другим людям, поэтому важно поддерживать подобные мероприятия.

Внутри команды мы постепенно закрываем вопрос с этим. Надеюсь, что уже в скором времени все в нашей обойме будут вакцинированы. Я каждый день должен приезжать на тренировки намного раньше остальных, так как меня проверяют первым, и только после отрицательного теста я могу зайти на территорию нашего спортивного комплекса", — рассказал немецкий специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Ньюкасл состоится 16 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени.