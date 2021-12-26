Англия

Наставник Манчестер Сити призывает более активно бороться с пандемией.

Очередная волна пандемии COVID-19 захлестнула Европу, в результате чего в ряде стран были усилены карантинные меры. Не избежала данной участи и Великобритания, где в рамках английской Премьер-лиги повсеместно переносятся поединки в результате появления информации о заболевших среди футболистов или тренерских штабов тех или иных команд.

Именно поэтому отдельное внимание на своей предматчевой пресс-конференции накануне игры против Лестера главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уделил необходимости соблюдения мер безопасности.

"Честно говоря, я бы не хотел вновь играть перед пустыми трибунами. По ту сторону экрана вы и представить себе не можете, насколько это большая разница.

Однако, ситуация такова, что количество заболевших растет во всех странах, не только в Великобритании. Очевидно, что кто-то из числа заболевших может попасть на стадион в таких условиях, после чего заразить еще большее количество людей, так как на трибунах все сидят без масок.

Это то, что меня удивляет в этой ситуации больше всего — вы идете на улицу, торговые центры, публичные места за подарками для своей семьи, но никто не носит маски. Ученые говорили с самого начала, что наиболее эффективную защиту можно получить именно с помощью масок и дезинфекции рук.

Мы дошли до того, что в Испании это будет теперь обязательно везде, даже на открытом воздухе. Мы должны начинать все сначала. Все мы знаем, что болельщики на матчах должны быть вакцинированы. Прививайтесь бустерными вакцинами, если это допустимо в вашей стране, но не забывайте о масках, социальной дистанции и дезинфекции для рук.

В таких условиях и ваши любимые рестораны, кафе, стадионы будут открыты, а футбол сможет продолжаться. Мы должны постараться в этой борьбе, потому что иначе нас всех ждет еще один бан, и так будет вновь и вновь.

У нас есть сборники из Южной Америки — им сейчас тяжелее, чем остальным игрокам, так как они вынуждены играть по три игры у себя на родине, вместо привычных двух, после чего сразу садиться в самолет и лететь обратно в клуб. Смена часовых поясов выводит их из кондиций окончательно. Они же ведь тоже люди", — с сожалением заключил испанец.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Лестер состоится 26 декабря, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.