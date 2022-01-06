Англия

Лондонский клуб пострадал из-за эмоций своих футболистов.

В 21 туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал уступил на своем поле Манчестер Сити (1:2).

По итогам поединка ФА предъявила обвинения "канонирам" по двум эпизодам — неспособность футболистов контролировать свои эмоции и неспособность клуба обеспечить порядок на трибунах.

Как итог, Арсенал получил штраф в 20 тысяч фунтов за слишком бурные эмоции футболистов во время предъявления красной карточки Габриэлю на 59-й минуте матча.

Таким образом, лондонский клуб избежал наказания за поведения фанатов, которые отреагировали бросанием мелких предметов в Родри, который решил разделить празднование гола с поклонниками хозяев поля.

Следующий матч в рамках АПЛ Арсенал проведет в гостях против Тоттенхэма.

Поединок состоится в воскресение, 16 января в 18:30 по киевскому времени.