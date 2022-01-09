Наставник Ливерпуля высказался о несостоявшемся матче Кубка Лиги.
юрген клопп, getty images
09 января 2022, 16:20
Первый полуфинальный поединок Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем не состоялся по причине больше количества заболевших коронавирусом в составе "скаузеров".
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив большие риски для здоровья футболистов.
"Мы всегда стремились сыграть, но в этом случае настал критический момент. У нас не было выбора, так как почти все, кто мог играть находился на самоизоляции.
Мы поговорили с местными органами здравоохранения о они посоветовали перенести игру. Более того, нам пришлось закрыть нашу базу и мы не могли тренироваться тем составом, который остался. В нашей команде все привиты, но это не спасло от переноса.
Это было правильное решение, хоть и непопулярное. С этих выходных мы в состоянии собрать заявку и готовы дальше бороться", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "красных".
Напомним, 13 января пройдет перенесенный первый полуфинал Кубка лиги против Арсенала.
Ранее тренировочный центр Ливерпуля возобновил свою работу.