Англия

Наставник Ливерпуля высказался о несостоявшемся матче Кубка Лиги.

Первый полуфинальный поединок Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем не состоялся по причине больше количества заболевших коронавирусом в составе "скаузеров".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив большие риски для здоровья футболистов.

"Мы всегда стремились сыграть, но в этом случае настал критический момент. У нас не было выбора, так как почти все, кто мог играть находился на самоизоляции.

Мы поговорили с местными органами здравоохранения о они посоветовали перенести игру. Более того, нам пришлось закрыть нашу базу и мы не могли тренироваться тем составом, который остался. В нашей команде все привиты, но это не спасло от переноса.

Это было правильное решение, хоть и непопулярное. С этих выходных мы в состоянии собрать заявку и готовы дальше бороться", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "красных".

Напомним, 13 января пройдет перенесенный первый полуфинал Кубка лиги против Арсенала.

Ранее тренировочный центр Ливерпуля возобновил свою работу.