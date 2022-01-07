Англия

Первая команда не занималась здесь 48 часов.

Ливерпуль вновь начал занятия первой команды в тренировочном центре клуба после двухдневного перерыва — сообщил официальный сайт "красных".

Из-за болезни Юргена Клоппа и его ассистента Пепа Лейндерса, занятия первой команды будут проходить под руководством Питера Кравица.

Ближайший матч Ливерпуль сыграет в воскресенье, 9 января, в Кубке Англии против Шрусбери дома.

13 января пройдет перенесенный первый полуфинал Кубка лиги против Арсенала.

Спустя три дня состоится поединок 22-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль примет Брентфорд.