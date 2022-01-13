Англия

Форвард Манчестер Юнайтед прокомментировал положение дел в своей команде.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прокомментировал положение дел в своей команде, которая находится в кризисе.

Форвард считает, что его клубу непозволительно располагаться на 6-7 строчке АПЛ.

"Я не приемлю место в АПЛ ниже третьего, это противоречит моему менталитету. Чтобы создать что-либо хорошее — нужно что-то разрушить.

Новый год — новая жизнь. Надеюсь, мы сможем достичь новых высот с Манчестер Юнайтед. Сейчас мы способны изменить наше положение. Я знаю, что нужно делать, но не буду этого озвучивать — это неэтично. Я не намерен довольствоваться шестым местом", — приводит слова Роналду Sky Sports.

После 19-ти сыгранных туров Манчестер Юнайтед расположился на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 набранный пункт.

Следующий матч "манкунианцы" проведут против Астон Виллы, который состоится в субботу, 15 января в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о переговорах МЮ и наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.