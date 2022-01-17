"Бордовые" намерены перенести предстоящий поединок АПЛ.
терф мур, the athletic
17 января 2022, 16:49
Руководство Бернли подало официальный запрос в Премьер-Лигу с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата Англии на более поздний срок.
"Бордовые" ссылаются на большое количество зараженных коронавирусом, а также травмы, которые не позволяют команде собрать заявку на матч.
По информации The Atlhetic, в утренней тренировке команды принимало участие всего 11 человек. Уотфорд в свою очередь не намерен поддерживать тенденцию переноса матчей и хочет провести поединок во что бы то ни стало.
Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.
Изначальная дата матча Бернли — Уотфорд была 17 декабря, но тогда матч был ьакже перенесен.
Ранее у наставника "бордовых" Шона Дайча выявили коронавирус.