Англия

"Бордовые" намерены перенести предстоящий поединок АПЛ.

Руководство Бернли подало официальный запрос в Премьер-Лигу с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата Англии на более поздний срок.

"Бордовые" ссылаются на большое количество зараженных коронавирусом, а также травмы, которые не позволяют команде собрать заявку на матч.

По информации The Atlhetic, в утренней тренировке команды принимало участие всего 11 человек. Уотфорд в свою очередь не намерен поддерживать тенденцию переноса матчей и хочет провести поединок во что бы то ни стало.

Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.

Изначальная дата матча Бернли — Уотфорд была 17 декабря, но тогда матч был ьакже перенесен.

Ранее у наставника "бордовых" Шона Дайча выявили коронавирус.