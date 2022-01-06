Англия

Менеджер Бернли не сможет руководить своей командой в ближайшем поединке.

Главный тренер Бернли Шон Дайч заразился коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт "бордовых", заболевание проходи бессимптомно, а сам менеджер следуя медицинскому протоколу находится на самоизоляции.

Таким образом, Дайч не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии против Хаддерсфилда. Следующий поединок Бернли сыграет против Лестера 15 января и к этому моменту предполагается, что менеджер вылечится от заболевания.

Ранее Удинезе в полном составе ушел на карантин из-за коронавируса.