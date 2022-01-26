Англия

Теперь командам будет еще проще просить руководство лиги о переносе поединков.

Английская Премьер-Лига пересмотрела требования к переносу матчей из-за коронавируса.

Так, в официальном заявлении организации говорится, что отныне поводом для отсрочки поединка может послужить четыре положительных теста на COVID-19.

Данная мера была введена для более эффективного противодействия распространения заболевания. Заявки руководство АПЛ будет рассматривать в индивидуальном порядке и обращать внимание на такие факторы, как форму течения болезни у зараженных футболистов, способность команды провести предматчевые тренировки и количество здоровых футболистов.

Отметим, что наибольшее количество перенесенных матчей сейчас у Бернли — пять, а матч с Уотфордом 17-го тура перенесен дважды.

Ранее сообщалось о бойкоте со стороны фанатов миланского Интера на фоне коронавирусных ограничений.