Англия

Нова форма "сорок" поєднує традиційний дизайн домашніх комплектів клубу.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2022/23.

Традиційно на футболках "сорок" розташовані чорно-білі смуги на шану 130-річчю історії клубу. Нова форма поєднує традиційний дизайн і сучасні елементи.

Ньюкасл було засновано 9 грудня 1892 року. Наступного сезону клуб відзначить своє 130-річчя.

За підсумками минулого сезону Ньюкасл набрав 49 очок після 38 турів, посівши 11 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.